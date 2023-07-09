КХЛ об отношениях с НХЛ: «Продолжаем соблюдать и уважать контракты друг друга. Ситуация с Федотовым не попадает под действие Меморандума»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

В КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты НХЛ, несмотря на отсутствие Меморандума.

«Между лигами нет физически подписанного Меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие Меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Накануне ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига в пятницу вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

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22 комментария

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RBS
Забрали игрока имеющего действующий контракт, и глумятся, называя этот беспредел уважением. Готовьтесь колхозники, вы сами открыли ящик пандоры. Бред устроил КХЛ, выполняя приказы цски
+38
-6
+32
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Забор Высоков
Меморандума нет, но ситуация с Федотовым не подпадает под него.
Неплохо...
+27
-1
+26
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PuRGeN
Ну да, интересное у вас уважение. В одну сторону эта штука не работает, вспомните про это, когда НХЛ будет иметь вас когда захочет, и где захочет
+17
-4
+13
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SadButTrue
Ответ Евгений Мешков
Шевченко ситуацию описал так - КХЛ запросила подтверждение продления, Флайерс не смогли ничего предоставить ( то что там на сайте где то написано, это не документ), хотя время было. С учетом того, что соглашение сейчас не действует (НХЛ уже давно может забирать, тут ничего не поменялось), КХЛ действовала в высшей степени профессионально. ----------- Федотов кстати тоже ничего не сказал, что его мол украли из НХЛ. похоже реально не были в нем заинтересованы
Ну раз Шевченко написал, то ЦСКА и КХЛ все сделали профессионально и никого не украли, то да мы ему верим :) Тоже мне нашли авторитет
+17
-4
+13
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Ryan T.
Фееричные звездорасы
+6
-2
+4
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Алексей Иванов
Закон как сказала Симоньян
+3
-1
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Давай Так
Ответ Алексей Иванов
Закон как сказала Симоньян
Закон не скрижали:
Захотели игрока, взяли и отжали.
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ivan555navi
Ответ RBS
Забрали игрока имеющего действующий контракт, и глумятся, называя этот беспредел уважением. Готовьтесь колхозники, вы сами открыли ящик пандоры. Бред устроил КХЛ, выполняя приказы цски
Покажите этот "действующий контракт".
Его не показывают. А почему? А потому, что его не существует.
+4
-2
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ivan555navi
Ответ Забор Высоков
Меморандума нет, но ситуация с Федотовым не подпадает под него. Неплохо...
Тогда о чём вообще тут разговор?
Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, а что тут Филадельфия под ногами путается, вообще не понятно.
+4
-2
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alklimov2018
Ответ ivan555navi
Покажите этот "действующий контракт". Его не показывают. А почему? А потому, что его не существует.
Просто интересно, сколько действующих контрактов НХЛ Вы видели в жизни?
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Mephi027
С Федотовым расклад предельно понятен.

Надо его прилюдно наказать, чтобы другие не рыпались.

Если Есмантович сейчас даст заднюю или покажет слабину, это будет неприятный прецедент. Говоря проще, его самого схарчат.

Ситуация примерно как в уголовном мире.
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Pablo Rodrigues
Ответ ivan555navi
Так и есть. Контракты уважают. Но, именно контракты, а не словоблудие, что Федотов принадлежит ФФ. Пусть покажут контракт. В том то и дело, что они его не могут показать, так как его не существует. Есть устное заявление что они контракт "автоматически продлили", да ещё и без разрешения с другой стороны. Завтра СКА заявит, что он "автоматически продлевает" контракт с Мячковым до 2050-ого года и что? НХЛ скажет, ну ладно, раз продлили, значит продлили.
Людям слова и печати не нужны. "Контрактофилы" предпочитают фразы типа "до встречи в суде".

Соблюдение обязательств между лигами с де юре недействительным соглашением - это как раз первое. Аргументы КХЛ о несоответствии контрактных обязательств Федотова перед Филой меморандуму (недействительному) - ровно второе.

Авантюру, при которой Федотов сначала не смог исполнять обязательства по годовому контракту с Филадельфией а затем и подписать какие то доп соглашения о продлении, придумали не в НХЛ.

Но, из-за Федотова не НХЛ, ни даже Фила рвать жилы не будут. Но прецедент создан, "осадочек остался"
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Денис Гончаров
Ответ Забор Высоков
Меморандума нет, но ситуация с Федотовым не подпадает под него. Неплохо...
Там еще лучше: контракта нет «в том смысле, в котором ПРОПИСАНО в документе».
Извините, прописано в документе, которого физически не существует?)
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ivan555navi
Ответ alklimov2018
Просто интересно, сколько действующих контрактов НХЛ Вы видели в жизни?
Не надо мне показывать, пусть покажут руководству КХЛ.
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ivan555navi
Ответ SadButTrue
Ну раз Шевченко написал, то ЦСКА и КХЛ все сделали профессионально и никого не украли, то да мы ему верим :) Тоже мне нашли авторитет
Так не верь. Потребуй показать контракт - скажи что словам ты не веришь.
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Павел Мельников
Ответ Евгений Мешков
Шевченко ситуацию описал так - КХЛ запросила подтверждение продления, Флайерс не смогли ничего предоставить ( то что там на сайте где то написано, это не документ), хотя время было. С учетом того, что соглашение сейчас не действует (НХЛ уже давно может забирать, тут ничего не поменялось), КХЛ действовала в высшей степени профессионально. ----------- Федотов кстати тоже ничего не сказал, что его мол украли из НХЛ. похоже реально не были в нем заинтересованы
Сейчас, скажет нам он. И завтра уже не на севера, а на юг отправят.
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Mick Nich
позорище
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Павел Мельников
Мир, дружба, жвачка и даже обмен электронными письмами по работе. Ага.
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