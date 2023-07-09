КХЛ об отношениях с НХЛ: «Продолжаем соблюдать и уважать контракты друг друга. Ситуация с Федотовым не попадает под действие Меморандума»

В КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты НХЛ, несмотря на отсутствие Меморандума.

«Между лигами нет физически подписанного Меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие Меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Накануне ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига в пятницу вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.