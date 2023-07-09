КХЛ об отношениях с НХЛ: «Продолжаем соблюдать и уважать контракты друг друга. Ситуация с Федотовым не попадает под действие Меморандума»
В КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты НХЛ, несмотря на отсутствие Меморандума.
«Между лигами нет физически подписанного Меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.
При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие Меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.
Накануне ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.
По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига в пятницу вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.
Неплохо...
Захотели игрока, взяли и отжали.
Его не показывают. А почему? А потому, что его не существует.
Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, а что тут Филадельфия под ногами путается, вообще не понятно.
Надо его прилюдно наказать, чтобы другие не рыпались.
Если Есмантович сейчас даст заднюю или покажет слабину, это будет неприятный прецедент. Говоря проще, его самого схарчат.
Ситуация примерно как в уголовном мире.
Соблюдение обязательств между лигами с де юре недействительным соглашением - это как раз первое. Аргументы КХЛ о несоответствии контрактных обязательств Федотова перед Филой меморандуму (недействительному) - ровно второе.
Авантюру, при которой Федотов сначала не смог исполнять обязательства по годовому контракту с Филадельфией а затем и подписать какие то доп соглашения о продлении, придумали не в НХЛ.
Но, из-за Федотова не НХЛ, ни даже Фила рвать жилы не будут. Но прецедент создан, "осадочек остался"
Извините, прописано в документе, которого физически не существует?)