Артюхин об идее Третьяка: «Не думаю, что «Вашингтон» сорвется посреди сезона и прилетит. Будем надеяться, что приедут перед сезоном»

Артюхин: не думаю, что «Вашингтон» сорвется посреди сезона и прилетит в Россию.

Евгений Артюхин оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон » на матчи в Россию в декабре 2026 года.

«Мне кажется, это пока что лежит в области фантастики. Я не думаю, что «Вашингтон» сорвется посреди сезона и прилетит на Кубок Первого канала. Это очень энергозатратно для игроков из-за смены часового пояса и перелетов.

Будем надеяться на то, что, как это было раньше, клубы НХЛ будут приезжать в Россию перед сезоном. Помнится, в Санкт-Петербург приезжала «Каролина». Это более реалистично, чем то, что сказал Третьяк.

Было бы здорово, если бы мы скоро вернулись на международный уровень. Наших спортсменов в других видах уже потихоньку допускают, надеюсь, то же самое скоро произойдет с хоккеем», — сказал бывший форвард сборной России.