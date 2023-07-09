Вайсфельд о Федотове: «Не хотелось бы, чтобы НХЛ в будущем использовала ситуацию c его контрактом как прецедент»

Теги ЦСКА Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что соглашение Федотова с «Филадельфией» было продлено.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

«Удивило ли меня, почему ЦСКА не связался с «Филадельфией»? Надо понимать, что у Федотова – контракт или права. Это разные вещи.

Сложилось ощущение, что он «Филадельфии» особо сейчас не нужен. Им нужны права. Они бы с ним связались, пригласили бы в тренировочный лагерь — обычно делается так. В данном случае они хотят закрепить за собой права. Как понимаю, контракта с «Филадельфией» на сегодняшний день нет.

Вижу здесь одну опасность: ситуация пограничная и каждая сторона может интерпретировать по-своему. Не хотелось бы, чтобы НХЛ использовала эту ситуацию в будущем как прецедент при подписании игроков с действующими контрактами КХЛ. Мы живем в таком мире, что возможно все, что угодно.

Мы видим только точку зрения КХЛ, Федотова и ЦСКА, а «Филадельфии» – нет», — сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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4 комментария

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PEGEON
Если так подумать то ситуация выигрышная для всех. ЦСКА получает хорошего вратаря на два года. Опять же, если Федотов согласился, то в Филу ехать и не собирался. А для НХЛ и самой Филы лишний повод положить один орган на все меморандумы и договорённости с КХЛ и спокойно уводить всех желающих.
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Волька-ибн-Алёша
хитрый еврей высказывается округло,но по-существу
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Ыжык
У КХЛ нет ресурсов что бы переманивать к себе игроков. Будут запирать молодежь по примеру Федота. Веселые времена...
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norg
Ответ PEGEON
Если так подумать то ситуация выигрышная для всех. ЦСКА получает хорошего вратаря на два года. Опять же, если Федотов согласился, то в Филу ехать и не собирался. А для НХЛ и самой Филы лишний повод положить один орган на все меморандумы и договорённости с КХЛ и спокойно уводить всех желающих.
ЦСКА - агент запада?
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