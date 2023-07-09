Вайсфельд о Федотове: «Не хотелось бы, чтобы НХЛ в будущем использовала ситуацию c его контрактом как прецедент»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что соглашение Федотова с «Филадельфией» было продлено.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

«Удивило ли меня, почему ЦСКА не связался с «Филадельфией»? Надо понимать, что у Федотова – контракт или права. Это разные вещи.

Сложилось ощущение, что он «Филадельфии» особо сейчас не нужен. Им нужны права. Они бы с ним связались, пригласили бы в тренировочный лагерь — обычно делается так. В данном случае они хотят закрепить за собой права. Как понимаю, контракта с «Филадельфией» на сегодняшний день нет.

Вижу здесь одну опасность: ситуация пограничная и каждая сторона может интерпретировать по-своему. Не хотелось бы, чтобы НХЛ использовала эту ситуацию в будущем как прецедент при подписании игроков с действующими контрактами КХЛ. Мы живем в таком мире, что возможно все, что угодно.

Мы видим только точку зрения КХЛ, и , а «Филадельфии» – нет», — сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.