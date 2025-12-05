Агент Овечкина: «Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки»
Агент Овечкина: Саша спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки.
Агент Александра Овечкина высказался о том, намерен ли капитан «Вашингтона» побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.
На счету 40-летнего россиянина 988 таких шайб, у Гретцки на 28 больше – 1016.
«Я бы сказал, что Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки.
Вы же помните, про прошлый рекорд он сам говорил, что когда-то он казался ему недостижимым. Но когда он все ближе стал подходить к этому, цель стала осязаемой и реальной», — сказал Глеб Чистяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости