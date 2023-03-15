Форвард «Адмирала» Берлев о противном хоккее: «Когда побеждаешь, неважно, как играешь. Все в удовольствие»

Антон Берлев, заявил, что от игры в «противный» хоккей можно получать удовольствие.

– недавно сравнил «Адмирал» со сборной Финляндии. А игрокам он ставил в пример финский стиль?

– Может быть, что-то такое было летом на сборах. Я бы сказал так: мы играем не в финский хоккей, а в наш. Все парни за этот сезон уяснили, что мы должны делать, чтобы играть в наш правильный хоккей.

– Еще Тамбиев назвал « » противной командой. А можно ли получать удовольствие, играя в противный хоккей?

– Несомненно можно! Не уверен, можно ли получать удовольствие, играя против «Адмирала». Но это меня мало волнует. Когда побеждаешь, неважно в какой хоккей играешь. Все в удовольствие.

– Питерское «Динамо» под руководством Тамбиева было похоже на «Адмирал»?

– Я думаю, какие-то основы те же. Требования и планка, которую задает тренер. Например, уровень самоотдачи. Но здесь лига другая, намного больше мастеров среди соперников. Так что стиль более оборонительный, чем в «Динамо». Но базовые принципы Тамбиева никуда не делись, – сказал нападающий «Адмирала».