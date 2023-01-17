Леонид Тамбиев: «Я тренер противный, «Адмирал» в противный хоккей играет. В этом году у нас такая философия»
Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2 Б).
− Считаю, мы выглядели достойно. Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей.
− Ожидали, что «Ак Барс» сыграет инертно?
− Я не могу комментировать игру соперника. Мы готовились, разбирали «Ак Барс». Этот вопрос лучше адресовать их тренерскому штабу.
− Игроки «Ак Барса» называли игру «Адмирала» вязкой, тягучей. Как можете это прокомментировать?
− Противной, да? Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные (смеется). В этом году у нас такая философия. Вот такая команда.
− Почему решили заменить вратаря перед серией буллитов?
− Это решение тренера вратарей, я ему полностью доверяю. Он решил поставить Никиту.
− Вы довольны игрой Серебрякова в серии буллитов?
− Я доволен Никитой Серебряковым.
− Можно назвать «Ак Барс» Билялетдинова аккуратной командой?
− Сейчас «Ак Барс» играет дисциплинированно, системно. Мы долго его разбирали, многое поменялось со времен Знарка: в раскате, атаке, позиционной обороне. Видна рука нового тренера. Удивился, что они столько удалений нахватались, – сказал главный тренер «Адмирала».
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