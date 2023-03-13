Плющев о Билялетдинове: «Никогда не видел, чтобы у него была небритость, болтались волосы. Он дает пример не только результатом, но и внешним видом»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев оценил внешний вид главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

Команда из Казани сыграет с «Адмиралом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Плей-офф в КХЛ идет хорошо, заполняемость трибун отличная. Команды, которые раньше не претендовали на многое, прошли дальше. Добротный хоккей.

Леонида Тамбиева поздравляю с выходом во второй раунд, это его успех. Тренер придерживался тактики, которую изначально принял, потому что подбор игроков у него такой. Он старался выжать из них все возможное, максимально их использовать для достижения результата.

Хотел бы отметить Зинэтулу Билялетдинова, который сказал ребятам, что мы не бои без правил устраиваем, а вышли в хоккей играть. Кроме того, мэтр тренерского цеха дает пример не только результатом, но и внешним видом. Никогда не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки. Главнокомандующий на мостике должен выглядеть солидно.

Усмирил Радулова? Не думаю, что персонально Радулову он что-то объяснял. Думаю, он сказал ребятам, что мы не шпана из подворотни, а команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина. У человека старые замашки, многим надо у него поучиться», – сказал заслуженный тренер России.

Билялетдинов запретил игрокам «Ак Барса» вступать в драки в серии с «Нефтехимиком» («Бизнес Online»)

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10 комментариев

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Ратибор Добрынин
Ответ Волк16
драки ЗХБ запретил ребятам, это факт! но к лучшему ли это? соперники же оборзеют
в более поздних сериях (если дойдут) драться уже придётся.
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Рузалия Лакербая
Ответ АРХАТ
Ещё поди подмышки бреет)
Нельзя так низко опускаться, мужчине.
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-1
-1
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PEREGRINATOR
Ответ АРХАТ
Ещё поди подмышки бреет)
Ну и? Пусть хоть эпиляцию делает.
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Волк16
Ответ Рузалия Лакербая
Вот вам и отобьют, лично. Дело времени. Что желаешь другому, бумерангом возвращается.
+++ правильно ответила!!!
0
0
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Рузалия Лакербая
Ответ Максим Седов
Комментарий удален модератором
Вот вам и отобьют, лично. Дело времени. Что желаешь другому, бумерангом возвращается.
+2
-1
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Максим Седов
Ответ Волк16
драки ЗХБ запретил ребятам, это факт! но к лучшему ли это? соперники же оборзеют
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АРХАТ
Ещё поди подмышки бреет)
0
-3
-3
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banchik1
Ответ Кеша
Что правда то правда . Билялетдинов всегда в форме. Даже в бытность игроком , никогда не видел его небритым . Хотя видел его часто .
Когда он с Первухиным божил?)
+1
0
+1
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Кеша
Что правда то правда . Билялетдинов всегда в форме. Даже в бытность игроком , никогда не видел его небритым . Хотя видел его часто .
+4
-3
+1
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Волк16
драки ЗХБ запретил ребятам, это факт! но к лучшему ли это? соперники же оборзеют
+6
-3
+3
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Ыжык
Вот да. Вечно растрёпанный, небритый, с засаленными волосами Знарок ужасное зрелище.
+7
-4
+3
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