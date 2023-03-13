Плющев о Билялетдинове: «Никогда не видел, чтобы у него была небритость, болтались волосы. Он дает пример не только результатом, но и внешним видом»

оценил внешний вид главного тренера «Ак Барса» .

Команда из Казани сыграет с « » во втором раунде Кубка Гагарина.

«Плей-офф в идет хорошо, заполняемость трибун отличная. Команды, которые раньше не претендовали на многое, прошли дальше. Добротный хоккей.

поздравляю с выходом во второй раунд, это его успех. Тренер придерживался тактики, которую изначально принял, потому что подбор игроков у него такой. Он старался выжать из них все возможное, максимально их использовать для достижения результата.

Хотел бы отметить Зинэтулу Билялетдинова, который сказал ребятам, что мы не бои без правил устраиваем, а вышли в хоккей играть. Кроме того, мэтр тренерского цеха дает пример не только результатом, но и внешним видом. Никогда не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки. Главнокомандующий на мостике должен выглядеть солидно.

Усмирил Радулова? Не думаю, что персонально Радулову он что-то объяснял. Думаю, он сказал ребятам, что мы не шпана из подворотни, а команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина. У человека старые замашки, многим надо у него поучиться», – сказал заслуженный тренер России.

Билялетдинов запретил игрокам «Ак Барса» вступать в драки в серии с «Нефтехимиком» («Бизнес Online»)