Экс-защитник «Амурских Тигров» из МХЛ Даниил Шматков погиб в ДТП, управляя своим грузовиком. Ему было 24 года, у него остались супруга и двое детей

Экс-защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП.

Экс-защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП, управляя своим грузовиком. Ему было 24 года.

«У него осталась супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память.

Даниил родился в Советской Гавани, там же начал заниматься хоккеем, а уже позже переехал в Хабаровск. Прошел всю хоккейную школу, был одним из лидеров юниорской команды. Выпускник ДВГАФК за нашу молодежку провел 107 матчей», – говорится в заявлении «Амурских Тигров».