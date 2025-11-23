Экс-защитник «Амурских Тигров» из МХЛ Даниил Шматков погиб в ДТП, управляя своим грузовиком. Ему было 24 года, у него остались супруга и двое детей
Экс-защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП.
Экс-защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП, управляя своим грузовиком. Ему было 24 года.
«У него осталась супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память.
Даниил родился в Советской Гавани, там же начал заниматься хоккеем, а уже позже переехал в Хабаровск. Прошел всю хоккейную школу, был одним из лидеров юниорской команды. Выпускник ДВГАФК за нашу молодежку провел 107 матчей», – говорится в заявлении «Амурских Тигров».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Амурских Тигров»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости