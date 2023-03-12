Кожевников об «Адмирале»: «От своих слов не отказываюсь, у Тамбиева антихоккей. Финский стиль – нелепица, латвийский в лучшем случае»
Александр Кожевников не отказался от своей критики хоккея «Адмирала» и тренера Тамбиева.
Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2).
– Похоже, главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева задела ваша критика по ходу серии – и чуть ли не половину победной пресс-конференции он посвятил вам...
– (смеется) Как говорится, спасибо за внимание. Но от своих слов не отказываюсь, антихоккей Тамбиева развитию нашей игры не способствует. Мы воспитаны другим стилем, благодаря ему добивались больших побед – и всегда будем такой хоккей защищать. При этом «Адмиралу» – слова уважения за результат.
– Вас устроили оправдания тренера за его сравнения Владивостока с колхозом «Рассвет»?
– Прозвучали отговорки. И смешные слова о том, что «Адмирал» играет в финский хоккей.
– Смешные?
– Послушайте, ну это же нелепица. Видимо, нас по-прежнему считают этим колхозом. Финский и вполне интересный хоккей в свое время ставил Владимир Владимирович Юрзинов, а то, что мы видим в исполнении «Адмирала», – это хоккей норвежский, датский или в лучшем случае латвийский, никакого прогресса школе он не даст.
Также по пресс-конференции понял, что Тамбиева задело мое слово «временщик». Ну что ж, давайте подождем несколько месяцев – и увидим, кто был прав. А пока болельщикам Владивостока, одного из моих любимых городов России, – большой привет! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Интересно, чем он расплачивается с Кожевниковым за якобы "интервью". Справедливости ради, когда он писал от имени Назарова было намного гадливее.
Но, к Тамбиеву вопросов нет. Выжимает максимум из данного ростера.
Вот тебе новые наши тренера с минимальными бюджетами возвращают хоть какой то интерес к лиге. Где поддержка? Точно, другое дело Автобусы Казани или Локо.