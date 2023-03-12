Кожевников об «Адмирале»: «От своих слов не отказываюсь, у Тамбиева антихоккей. Финский стиль – нелепица, латвийский в лучшем случае»

Теги Владимир Юрзинов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Александр Кожевников не отказался от своей критики хоккея «Адмирала» и тренера Тамбиева

Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2). 

– Похоже, главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева задела ваша критика по ходу серии – и чуть ли не половину победной пресс-конференции он посвятил вам...

– (смеется) Как говорится, спасибо за внимание. Но от своих слов не отказываюсь, антихоккей Тамбиева развитию нашей игры не способствует. Мы воспитаны другим стилем, благодаря ему добивались больших побед – и всегда будем такой хоккей защищать. При этом «Адмиралу» – слова уважения за результат.

– Вас устроили оправдания тренера за его сравнения Владивостока с колхозом «Рассвет»?

– Прозвучали отговорки. И смешные слова о том, что «Адмирал» играет в финский хоккей.

– Смешные?

– Послушайте, ну это же нелепица. Видимо, нас по-прежнему считают этим колхозом. Финский и вполне интересный хоккей в свое время ставил Владимир Владимирович Юрзинов, а то, что мы видим в исполнении «Адмирала», – это хоккей норвежский, датский или в лучшем случае латвийский, никакого прогресса школе он не даст.

Также по пресс-конференции понял, что Тамбиева задело мое слово «временщик». Ну что ж, давайте подождем несколько месяцев – и увидим, кто был прав. А пока болельщикам Владивостока, одного из моих любимых городов России, – большой привет! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

19 комментариев

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Ron Weasley
дед снова таблетки не принял перед интервью. С начало на Авангард Хартли брызгал слюной, теперь до Владика добрался. Пусть он лучше оценит игру Козлова в плей-офф
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Brothers Ruutu
От того, что у Тамбиева латвийский, у Овечкина и Малкина американский, у Воробьёва и Знарка немецкий паспорта, они перестают быть русскими?
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37old
Ларин, конечно, мерзкий тип.
Интересно, чем он расплачивается с Кожевниковым за якобы "интервью". Справедливости ради, когда он писал от имени Назарова было намного гадливее.
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fedyuk
Кожа правильно вещает. Серию с Салаватом было невыносимо смотреть. Тупо друг другу не давали играть. Много беготни, мало толку.

Но, к Тамбиеву вопросов нет. Выжимает максимум из данного ростера.
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vg973
от своих слов, не отказываюсь. Пил и пить буду. Кожевников.
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Александр Невский
Думаю тамбиев и Акбарс выбьет из плэй-офф
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nebolela
Мостовой, Кожевников, где таких делают?
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Ми Ша
Неее,это не наша собака,наша воон та зелёная что между домами летает
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Антиполитпроект
Тамбиев вывел свой клуб в топ-8, а Кожева всего лишь ввел очередную дозу синьки в свое тело
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Кеша
Кожевников не тренировавший ни одного дня ни один клуб Суперлиги и КХЛ обсуждает Тамбиева . Смешно просто . Тамбиев уже доказал свою состоятельность, как тренер. Леониду Тамбиеву даже не стоит реагировать . Мели Емеля твоя неделя .
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alklimov2018
А хоккей Знарка тогда какой был?!
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Артём Галаев
Играешь в атакующий, как Ларионов - фу, у такого хоккея нет шансов в плей-офф. Играешь в оборонку - фу, антихоккей. Тренер иностранец - фу, лучше бы был наш.

Вот тебе новые наши тренера с минимальными бюджетами возвращают хоть какой то интерес к лиге. Где поддержка? Точно, другое дело Автобусы Казани или Локо.
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chto s licom?
Ответ Белый офицер
Кожева нашел себе новую жертву?
Тамбиев вряд ли молчать будет, ответит пару раз, кожева и заткнется
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Белый офицер
Кожева нашел себе новую жертву?
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Melnikov1968
Стиль игры определяется мастерством игроков, их возможностями и способностями. Тамбиев качественно использует сильные стороны хоккеистов, какие к нему претензии? Что касается развития игры, здесь тоже не все так очевидно. Достаточно вспомнить игры нашей олимпийской сборной в Сочи и в Пекине. Имея такой состав исполнителей была трусливая, бездарная игра.
+27
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+26
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Сергей Кошкин
Адмирал видимо виноват в том, что даёт результат, концептуально Локомотив или Динамо мало чем отличаются
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KSA1985
70 процентов клубов лиги показывают хоккей как у Адмирала. Что то не похоже, что сохранили победные традиции и рисунок игры.
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ros80
Олимпийская звезда в шоке, в красное- белое в долг не наливают и латвийский хоккей побеждает. Куда мир катится...
+8
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Wayne Gretzky 99
Сколько же в нем говна!
+42
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+40
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