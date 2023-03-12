Кожевников об «Адмирале»: «От своих слов не отказываюсь, у Тамбиева антихоккей. Финский стиль – нелепица, латвийский в лучшем случае»

не отказался от своей критики хоккея « » и тренера .

Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2).

– Похоже, главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева задела ваша критика по ходу серии – и чуть ли не половину победной пресс-конференции он посвятил вам...

– (смеется) Как говорится, спасибо за внимание. Но от своих слов не отказываюсь, антихоккей Тамбиева развитию нашей игры не способствует. Мы воспитаны другим стилем, благодаря ему добивались больших побед – и всегда будем такой хоккей защищать. При этом «Адмиралу» – слова уважения за результат.

– Вас устроили оправдания тренера за его сравнения Владивостока с колхозом «Рассвет»?

– Прозвучали отговорки. И смешные слова о том, что «Адмирал» играет в финский хоккей.

– Смешные?

– Послушайте, ну это же нелепица. Видимо, нас по-прежнему считают этим колхозом. Финский и вполне интересный хоккей в свое время ставил Владимир Владимирович Юрзинов, а то, что мы видим в исполнении «Адмирала», – это хоккей норвежский, датский или в лучшем случае латвийский, никакого прогресса школе он не даст.

Также по пресс-конференции понял, что Тамбиева задело мое слово «временщик». Ну что ж, давайте подождем несколько месяцев – и увидим, кто был прав. А пока болельщикам Владивостока, одного из моих любимых городов России, – большой привет! – сказал двукратный олимпийский чемпион.