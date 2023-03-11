Леонид Тамбиев: «Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала»

заявил, что «Адмирал» стилистически ориентируется на сборную Финляндии.

Команда из Владивостока обыграла « » в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-2 в серии.

«Адмирал» победил уфимцев в шестом матче со счетом 3:2.

– Назовите несколько принципов, на которых держится оборона «Адмирала»? У «Салавата» на 43 минуты больше в атаке за серию. Вы больше заблокировали, но вот такой результат.

– Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала».

Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».

Все разобрано, все цифры подбиты. Они же не просто так стали чемпионами.

«Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпиона мира, – сказал главный тренер « ».