Леонид Тамбиев: «Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала»
Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» стилистически ориентируется на сборную Финляндии.
Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-2 в серии.
«Адмирал» победил уфимцев в шестом матче со счетом 3:2.
– Назовите несколько принципов, на которых держится оборона «Адмирала»? У «Салавата» на 43 минуты больше в атаке за серию. Вы больше заблокировали, но вот такой результат.
– Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала».
Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».
Все разобрано, все цифры подбиты. Они же не просто так стали чемпионами.
«Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпиона мира, – сказал главный тренер «Адмирала».
Пусть теперь смотрят СЮ и Витязей в повторах)))