Леонид Тамбиев: «Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала»

Теги Салават Юлаев Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» стилистически ориентируется на сборную Финляндии.

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-2 в серии.

«Адмирал» победил уфимцев в шестом матче со счетом 3:2.

– Назовите несколько принципов, на которых держится оборона «Адмирала»? У «Салавата» на 43 минуты больше в атаке за серию. Вы больше заблокировали, но вот такой результат.

– Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала».

Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».

Все разобрано, все цифры подбиты. Они же не просто так стали чемпионами.

«Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпиона мира, – сказал главный тренер «Адмирала».

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8 комментариев

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Евгений Исаев
Ответ yalyon
Тамбиев красавчик, с какими-то калеками залез во второй раунд. А хейтеры его хоккея могут пойти в пешее эротическое путешествие, ведь очевидно, что он выжимает не то что максимум, а даже сверх из имеющегося материала
Их тут масса - тех, кому "больно смотреть это уг")))
Пусть теперь смотрят СЮ и Витязей в повторах)))
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chto s licom?
Ответ Фарит Хайруллин
Если бы не Москва вы бы вылетели 4 -0
О чем ты говоришь, ФаритОчка?
+2
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ГЕНПЛАН
Ротен все с Канадой рубится, а тут такое))
+3
0
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yalyon
Тамбиев красавчик, с какими-то калеками залез во второй раунд. А хейтеры его хоккея могут пойти в пешее эротическое путешествие, ведь очевидно, что он выжимает не то что максимум, а даже сверх из имеющегося материала
+2
-1
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Вася Пружинкин
Всё чётко
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Ivan Ivanych
Молодцы, не то что красная лада
+2
-2
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Фарит Хайруллин
Если бы не Москва вы бы вылетели 4 -0
+2
-2
0
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стакан морса
Выпускай Кожевникова
+8
-2
+6
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