Камил Гаджиев: «Адмирал» реально может пройти Казань. «Ак Барс» по Татарстану на автобусе катается – и им тяжело! Что будет, когда придется лететь 6 тысяч километров?»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Камил Гаджиев Матч ТВ Хоккей

Камил Гаджиев заявил, что не удивится, если «Адмирал» сможет дойти до финала Восточной конференции.

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии).

«Как я и предсказывал в прогнозах, «Салават Юлаев» с трудом выдержал все эти перелеты, да еще на команду навалились травмы. Авиафактор имел большое значение в этой серии, но мы не можем ссылаться только на это.

Я отмечу прекрасную работу главного тренера Леонида Тамбиева, который весь сезон работал очень сильно и не просто так котировался высоко в рейтингах тренеров.

У меня слов нет, одни эмоции. Кто бы мог представить, что «Адмирал» выбьет «Салават Юлаев»? И вот – пожалуйста. Я поздравляю болельщиков из Владивостока – это впервые в истории.

Я знаю, что перед сезоном у «Адмирала» был очень непростой момент, когда команда комплектовалась. Знаю внутренние перипетии. И то, что они в итоге взлетели так высоко – это дорогого стоит.

Не удивлюсь, если «Адмирал» еще и в финал конференции выйдет. Всё идет к тому, если «Нефтехимик» не совершит подвиг, во втором раунде нас ждет серия «Ак Барс» – «Адмирал».

Посмотрите, как Казань играет с Нижнекамском в первом раунде. Это очень показательно. «Нефтехимик» дает бой «Ак Барсу», напрягает лидера Востока по полной программе.

А это еще возрастной «Ак Барс» никуда не летает, а катается на автобусе по Татарстану. И как им тяжело! А что будет дальше, когда придется лететь 6 тысяч километров в одну сторону?

А если два раза туда‑сюда за серию, да матчи через день? Это очень непросто. И сейчас «Ак Барс» не играет с большим запасом прочности. «Адмирал» реально может пройти Казань, он способен зайти далеко, – сказал президент AMC Fight Nights.

«Адмирал» выбил «Салават» из Кубка Гагарина-2023! Гол, который стал историческим

2 комментария

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Кеша
Хорошая статья . Прочитал с удовольствием .
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Раиль Бикбулатов
Надо слить Нефтехимику,пусть Ава катается
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