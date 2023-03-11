Камил Гаджиев: «Адмирал» реально может пройти Казань. «Ак Барс» по Татарстану на автобусе катается – и им тяжело! Что будет, когда придется лететь 6 тысяч километров?»

Камил Гаджиев заявил, что не удивится, если «Адмирал» сможет дойти до финала Восточной конференции.

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии).

«Как я и предсказывал в прогнозах, «Салават Юлаев» с трудом выдержал все эти перелеты, да еще на команду навалились травмы. Авиафактор имел большое значение в этой серии, но мы не можем ссылаться только на это.

Я отмечу прекрасную работу главного тренера , который весь сезон работал очень сильно и не просто так котировался высоко в рейтингах тренеров.

У меня слов нет, одни эмоции. Кто бы мог представить, что «Адмирал» выбьет « »? И вот – пожалуйста. Я поздравляю болельщиков из Владивостока – это впервые в истории.

Я знаю, что перед сезоном у « » был очень непростой момент, когда команда комплектовалась. Знаю внутренние перипетии. И то, что они в итоге взлетели так высоко – это дорогого стоит.

Не удивлюсь, если «Адмирал» еще и в финал конференции выйдет. Всё идет к тому, если « » не совершит подвиг, во втором раунде нас ждет серия «Ак Барс» – «Адмирал».

Посмотрите, как Казань играет с Нижнекамском в первом раунде. Это очень показательно. «Нефтехимик» дает бой «Ак Барсу», напрягает лидера Востока по полной программе.

А это еще возрастной «Ак Барс» никуда не летает, а катается на автобусе по Татарстану. И как им тяжело! А что будет дальше, когда придется лететь 6 тысяч километров в одну сторону?

А если два раза туда‑сюда за серию, да матчи через день? Это очень непросто. И сейчас « » не играет с большим запасом прочности. «Адмирал» реально может пройти Казань, он способен зайти далеко, – сказал президент AMC Fight Nights.

«Адмирал» выбил «Салават» из Кубка Гагарина-2023! Гол, который стал историческим