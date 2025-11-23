«Авангард» обыграл «Барыс» – 5:2. Омичи одержали 4 победы подряд в КХЛ
«Авангард» обыграл «Барыс» в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» оказался сильнее «Барыса» (5:2). По две шайбы в составе омского клуба забросили Михаил Котляревский и Василий Пономарев.
«Авангард» выиграл четвертый матч подряд и вышел на второе место в Восточной конференции, набрав 39 очков за 28 игр.
«Барыс» прервал серию из трех побед и остался на восьмой позиции на Востоке, имея в активе 27 баллов после 30 матчей.
Следующий матч омичи проведут 25 ноября на выезде с «Нефтехимиком», «Барыс» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» 27 ноября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
