«Авангард» обыграл «Барыс» – 5:2. Омичи одержали 4 победы подряд в КХЛ

«Авангард» обыграл «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» оказался сильнее «Барыса» (5:2). По две шайбы в составе омского клуба забросили Михаил Котляревский и Василий Пономарев .

«Авангард » выиграл четвертый матч подряд и вышел на второе место в Восточной конференции, набрав 39 очков за 28 игр.

«Барыс » прервал серию из трех побед и остался на восьмой позиции на Востоке, имея в активе 27 баллов после 30 матчей.

Следующий матч омичи проведут 25 ноября на выезде с «Нефтехимиком», «Барыс» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» 27 ноября.