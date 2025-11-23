  • Спортс
Гришин об 1:3 с «Салаватом»: «Ключевой фактор – первые смены в 3-м периоде. «Нефтехимик» отдал шайбу противнику, удалился и получил гол»

Игорь Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Салавата».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (1:3).

– Три практически одинаковые игры провели. Кто перетерпит и переборет соперника, у кого удачнее завершение и игра вратаря, та команда и выигрывает.

Ключевой фактор – первые смены в третьем периоде. Что‑то пошло не так. Отдали шайбу противнику, удалились и получили гол.

– Как оцените игру Артамонова, который провел за вашу команду вторую игру после аренды из «Торпедо»?

– Сегодня были броски. Играет так, как мы от него ждем, но пока нет взаимодействия с партнерами.

Нужно найти сочетание, в котором он сможет себя проявить. На это понадобится время. Посмотрим по тренировкам и играм, – сказал Гришин.

«Салават» обыграл «Нефтехимик» – 3:1. У Жаровского 1+1 с победным голом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
