Гришин об 1:3 с «Салаватом»: «Ключевой фактор – первые смены в 3-м периоде. «Нефтехимик» отдал шайбу противнику, удалился и получил гол»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (1:3).
– Три практически одинаковые игры провели. Кто перетерпит и переборет соперника, у кого удачнее завершение и игра вратаря, та команда и выигрывает.
Ключевой фактор – первые смены в третьем периоде. Что‑то пошло не так. Отдали шайбу противнику, удалились и получили гол.
– Как оцените игру Артамонова, который провел за вашу команду вторую игру после аренды из «Торпедо»?
– Сегодня были броски. Играет так, как мы от него ждем, но пока нет взаимодействия с партнерами.
Нужно найти сочетание, в котором он сможет себя проявить. На это понадобится время. Посмотрим по тренировкам и играм, – сказал Гришин.
«Салават» обыграл «Нефтехимик» – 3:1. У Жаровского 1+1 с победным голом