Игорь Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Салавата».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева » (1:3).

– Три практически одинаковые игры провели. Кто перетерпит и переборет соперника, у кого удачнее завершение и игра вратаря, та команда и выигрывает.

Ключевой фактор – первые смены в третьем периоде. Что‑то пошло не так. Отдали шайбу противнику, удалились и получили гол.

– Как оцените игру Артамонова, который провел за вашу команду вторую игру после аренды из «Торпедо»?

– Сегодня были броски. Играет так, как мы от него ждем, но пока нет взаимодействия с партнерами.

Нужно найти сочетание, в котором он сможет себя проявить. На это понадобится время. Посмотрим по тренировкам и играм, – сказал Гришин .

