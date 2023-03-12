Щитов о вылете «Салавата»: «Не считаю, что Козлова надо делать крайним. В регулярке он сработал достойно, а в плей-офф просто не хватило опыта»

заявил, что он против отставки тренера «Салавата» Виктора Козлова.

Клуб проиграл в серии плей-офф против «Адмирала» (2-4).

– Я не ожидал такого результата и думал, что «Салават» выиграет в этой серии. Для начала надо сказать, что опыт работы главным тренером у больше, чем у Виктора Козлова. Плюс потрясающе выглядел вратарь «Адмирала» , он всю серию держал команду в игре. А голкипер «Салавата» не выручил.

Также уфимская команда не смогла сыграть активно в атаке, а на защитников соперника надо было оказывать большее давление. Реализация большинства тоже была не на высшем уровне.

Почему команда не смогла показать достойную атакующую игру? Это загадка и вопрос к тренерскому штабу. Сказались и перелеты в этой серии. Можно сказать, что команды находились в равных условиях, но для « » это было более привычным.

– Для болельщиков «Салавата Юлаева» – это катастрофа?

– В Уфе очень трепетно к этому относятся. Болельщики переживают, они привыкли, что команда выигрывала Кубки, была в призерах. Для болельщиков – это, конечно, трагедия. Теперь будут призывать к отставкам на всех уровнях. Главный клуб республики вылетел, а соседи из Татарстана продолжают играть. Но это игра, а «Адмирал» – достойный соперник.

Пусть руководители делают выводы, нужно сделать тщательный анализ. Вот «Трактор» даже не попал в плей-офф, а главного тренера не уволили, и я считаю, что это мудрое решение. В Челябинске сделали выводы и в следующем сезоне, может быть, будут играть в другой хоккей.

– Вы считаете, что Виктора Козлова не нужно отправлять в отставку?

– Не считаю, что Козлова надо делать крайним, и я против его отставки. В регулярке он сработал достойно, а в плей-офф просто не хватило опыта. Всем людям свойственно ошибаться. Когда его назначали главным тренером, то знали, что у него нет опыта.

Козлов – молодой специалист, пусть продолжит работать и извлечет уроки из этого поражения. Но такое решение должно принимать руководство, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».

Исторический гол, который впервые вывел «Адмирал» во второй раунд плей-офф. Его забил 29-летний дебютант КХЛ