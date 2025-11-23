Вайсфельд о «Динамо»: «Не вижу Козлова в роли главного тренера. Язык тела говорит, что он растерян»

Леонид Вайсфельд не видит Вячеслава Козлова в роли главного тренера «Динамо».

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе Вячеслава Козлова в «Динамо ».

Ранее бело-голубые уволили Алексея Кудашова . Козлов занял должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда проиграла два матча.

«Я не очень понимаю, почему сняли Кудашова. Команда под его руководством выиграла семь из десяти матчей, это гроссмейстерский результат. А тут они просто берут и снимают тренера без объяснения причин.

Что касается кандидатуры Козлова, тот тут все ясно: сняли главного тренера, сейчас нет явной кандидатуры тренера, которого можно назначить на место Кудашова, поэтому ставят ассистента и смотрят, вдруг там что получится и начнут у всех выигрывать. Не начали, значит, сейчас параллельно будут искать кандидата на должность главного тренера.

Скажу сразу: никто не спорит с тем, что Козлов – великий хоккеист. Но когда его показывают крупным планом, у меня возникает ощущение, что он растерян. Я могу ошибаться, но язык тела, о котором, постоянно говорят канадцы, позволяет сделать такой вывод.

Я всегда говорил, что главный тренер – это публичные дела, мотивационные речи и управление игрой. Это не тренер от слова тренировать, а представитель.

Пока не вижу в Козлова в роли главного тренера, он не убеждает своей работой. С другой стороны, прошло только две игры, рано делать серьезные выводы», – сказал Вайсфельд .

