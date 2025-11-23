  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о «Динамо»: «Не вижу Козлова в роли главного тренера. Язык тела говорит, что он растерян»
16

Вайсфельд о «Динамо»: «Не вижу Козлова в роли главного тренера. Язык тела говорит, что он растерян»

Леонид Вайсфельд не видит Вячеслава Козлова в роли главного тренера «Динамо».

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе Вячеслава Козлова в «Динамо».

Ранее бело-голубые уволили Алексея Кудашова. Козлов занял должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда проиграла два матча.

«Я не очень понимаю, почему сняли Кудашова. Команда под его руководством выиграла семь из десяти матчей, это гроссмейстерский результат. А тут они просто берут и снимают тренера без объяснения причин.

Что касается кандидатуры Козлова, тот тут все ясно: сняли главного тренера, сейчас нет явной кандидатуры тренера, которого можно назначить на место Кудашова, поэтому ставят ассистента и смотрят, вдруг там что получится и начнут у всех выигрывать. Не начали, значит, сейчас параллельно будут искать кандидата на должность главного тренера.

Скажу сразу: никто не спорит с тем, что Козлов – великий хоккеист. Но когда его показывают крупным планом, у меня возникает ощущение, что он растерян. Я могу ошибаться, но язык тела, о котором, постоянно говорят канадцы, позволяет сделать такой вывод.

Я всегда говорил, что главный тренер – это публичные дела, мотивационные речи и управление игрой. Это не тренер от слова тренировать, а представитель.

Пока не вижу в Козлова в роли главного тренера, он не убеждает своей работой. С другой стороны, прошло только две игры, рано делать серьезные выводы», – сказал Вайсфельд.

Форвард «Динамо» Ильенко об отставке Кудашова: «Не хочу высказываться. Ожиганов все сказал – я полностью поддерживаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЛеонид Вайсфельд
logoВячеслав Козлов
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Динамо» Ильенко об отставке Кудашова: «Не хочу высказываться. Ожиганов все сказал – я полностью поддерживаю»
23 ноября, 09:01
Дементьев об отставке Кудашова: «Видимых причин не было, «Динамо» стабилизировало игру и результаты. В клубе посчитали, что Вячеслав Козлов справится с задачами не хуже, может»
22 ноября, 20:06
Губерниев считает, что при Ротенберге «Динамо» могло бы претендовать на Кубок Гагарина: «Тренер он хороший, с виденьем, уже набрался опыта. Я в него верю»
21 ноября, 16:43
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Далласом» в единственном матче дня
22 минуты назадLive
Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»
вчера, 21:58
Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
вчера, 21:46
Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
вчера, 20:54
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
вчера, 20:35
Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
вчера, 20:08
Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
вчера, 19:38
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»
вчера, 19:29
«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
вчера, 19:17
«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»
вчера, 21:31
Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
вчера, 21:18
Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»
вчера, 21:08
Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»
вчера, 20:45
Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»
вчера, 20:20
Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
вчера, 19:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»
вчера, 19:45
Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
вчера, 18:14
Агент Дыняка о новом контракте: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах – клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ»
вчера, 17:33