МЧМ-2023. Канада сыграет с Чехией в финале, США и Швеция – в матче за 3-е место

В Галифаксе и Монктоне пройдут решающие матчи МЧМ-2023.

В игре за третье место встретятся сборные США и Швеции, а в финале Канада сыграет с Чехией.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Матч за третье место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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