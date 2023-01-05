МЧМ-2023. Канада сыграет с Чехией в финале, США и Швеция – в матче за 3-е место

Теги результаты Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею молодежный чемпионат мира Хоккей

В Галифаксе и Монктоне пройдут решающие матчи МЧМ-2023.

В игре за третье место встретятся сборные США и Швеции, а в финале Канада сыграет с Чехией

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Матч за третье место

США U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
5 января, 22.30
Онлайн матча Видео

Финал

Чехия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
6 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2023

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7 комментариев

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Melnikov1968
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Ответ Андрей Катачко
В Ютубе валом трансляций...смотрю весь чемпионат...которые блочат перехожу на другие.в рекомендациях их десятки
Ок. Благодарю.
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Андрей Катачко
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Ответ Melnikov1968
Друзья, киньте ссылку на трансляцию финала.
В Ютубе валом трансляций...смотрю весь чемпионат...которые блочат перехожу на другие.в рекомендациях их десятки
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Melnikov1968
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Друзья, киньте ссылку на трансляцию финала.
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Пилипенко Дмитрий
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Чехия удивила, но Канада есть Канада
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Iuasamotu
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Удачи США и Канаде, двум главным хоккейным державам в мире
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Ферзь на р1
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За Чехов !
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Белый офицер
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За Чехию!!!
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