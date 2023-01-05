МЧМ-2023. Канада сыграет с Чехией в финале, США и Швеция – в матче за 3-е место
В Галифаксе и Монктоне пройдут решающие матчи МЧМ-2023.
В игре за третье место встретятся сборные США и Швеции, а в финале Канада сыграет с Чехией.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
МЧМ-2023
Матч за третье место
- Дата проведения
- 5 января, 22.30
Финал
- Дата проведения
- 6 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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