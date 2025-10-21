18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский набрал 8 очков в 9 матчах.
18-летний форвард забил второй гол за два последних матча FONBET КХЛ – «Трактору» (2:0, третий период).
Всего в 9 играх регулярного чемпионата 18-летний Жаровский набрал 8 (3+5) очков.
Александр ранее забивал «Авангарду» и «Металлургу». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
