18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский набрал 8 очков в 9 матчах.

18-летний форвард забил второй гол за два последних матча FONBET КХЛ – «Трактору » (2:0, третий период).

Всего в 9 играх регулярного чемпионата 18-летний Жаровский набрал 8 (3+5) очков.

Александр ранее забивал «Авангарду» и «Металлургу». Его подробная статистика – здесь .