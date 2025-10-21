  • Спортс
20

18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский набрал 8 очков в 9 матчах.

18-летний форвард забил второй гол за два последних матча FONBET КХЛ – «Трактору» (2:0, третий период).

Всего в 9 играх регулярного чемпионата 18-летний Жаровский набрал 8 (3+5) очков.

Александр ранее забивал «Авангарду» и «Металлургу». Его подробная статистика – здесь.

