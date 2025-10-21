Плющев о лидерстве «Локомотива» на Западе: «Моральный климат нормальный, взаимодействия игроков и тренеров на должном уровне. Кубок Гагарина? У нас в лиге 15 претендентов, как заявляют руководители»
Владимир Плющев рассказал, благодаря чему «Локомотив» лидирует на Западе.
«Локомотив» набрал 26 очков в 18 матчах и возглавляет таблицу Западной конференции.
– Если команда дает положительный результат, то, наверное, можно сказать, что в команде моральный климат достаточно нормальный и взаимодействия игроков и тренеров на должном уровне.
– Можно ли уже называть «Локомотив» претендентом на Кубок Гагарина?
– У нас в лиге, наверное, команд 15 – претенденты на Кубок Гагарина. В том числе и «Локомотив». По крайней мере, руководители команд заявляют именно об этом, поэтому противоречить я им не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
