  Сергей Бойков о журналистах: «Не нравится, когда вопросы задают по шаблону – может, так их обучают. Если отвечать прямо, то получится совсем короткое интервью»
1

Сергей Бойков о журналистах: «Не нравится, когда вопросы задают по шаблону – может, так их обучают. Если отвечать прямо, то получится совсем короткое интервью»

Сергей Бойков заявил, что не любит шаблонные вопросы журналистов.

– Как относишься к медиа, журналистам, блогерам?

– В целом, положительно. Не нравится только, когда большинство журналистов подходит после каждого матча и как по шаблону задают вопросы. Я не знаю, может, так их обучают.

Да, это нелегкий труд придумать новые темы. Большинство игроков пытается как-то раскрыть вопрос, который им задали. Но если отвечать прямо лоб в лоб, то получится совсем короткое интервью.

– А было ли что-то забавное в общении с медиа?

– Был один случай в Омске. Пришла девушка и взяла со мной на интервью Михаила Гуляева. Она села между нами и задавала вопросы про слова из моего детства, что они означают. Так как Гуляев молодой, спрашивали и про молодежный слэнг. Я ответил только на один вопрос. Просто не понимал, что она говорит.

Есть же прекрасный русский язык, почему на нем не разговаривать, а использовать слэнг? – сказал защитник «Торпедо» Сергей Бойков.

Защитник «Торпедо» Бойков о Разине, назвавшем его антихоккеистом: «Он выходил на лед и дрался, будучи тренером. Зачем мне его слушать?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
