Кручинин об отношении к Ларионову: «С большим уважением, благодарен за 2 года под его руководством. После моего ухода из «Торпедо» мы практически не общались»

Алексей Кручинин заявил, что относится с уважением к Игорю Ларионову.

Кручинин покинул «Торпедо» в 2024 году на фоне конфликта с Ларионовым . Форвард вернулся в клуб после ухода тренера.

– В каких отношениях вы разошлись с Игорем Ларионовым?

– В рабочих, нормальных отношениях. Я не знаю, мы с ним после того, как я ушел из «Торпедо», по сути, больше и не общались практически.

– Много разговоров ходило о ваших конфликтах перед уходом из «Торпедо» в «Северсталь», о причинах этого перехода, даже матчи «Торпедо» со СКА назвали «токсичными». За этим ничего не стоит?

– Этим не я же занимаюсь, а наша медиакоманда. Я не называл встречу со СКА «токсичной», так к ней не относился. Для меня это был рядовой матч, просто с хорошей командой – СКА из Санкт-Петербурга. Я никакого негатива не испытывал.

– Никакой дополнительной подоплеки не было, источника мотивации хотя бы?

– Нет, ни в коем случае. Я вообще с большим уважением отношусь к Игорю Николаевичу, благодарен ему за те два года, которые провел под его руководством в команде, – сказал нападающий «Торпедо » Алексей Кручинин .

