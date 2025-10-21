Кручинин об отношении к Ларионову: «С большим уважением, благодарен за 2 года под его руководством. После моего ухода из «Торпедо» мы практически не общались»
Кручинин покинул «Торпедо» в 2024 году на фоне конфликта с Ларионовым. Форвард вернулся в клуб после ухода тренера.
– В каких отношениях вы разошлись с Игорем Ларионовым?
– В рабочих, нормальных отношениях. Я не знаю, мы с ним после того, как я ушел из «Торпедо», по сути, больше и не общались практически.
– Много разговоров ходило о ваших конфликтах перед уходом из «Торпедо» в «Северсталь», о причинах этого перехода, даже матчи «Торпедо» со СКА назвали «токсичными». За этим ничего не стоит?
– Этим не я же занимаюсь, а наша медиакоманда. Я не называл встречу со СКА «токсичной», так к ней не относился. Для меня это был рядовой матч, просто с хорошей командой – СКА из Санкт-Петербурга. Я никакого негатива не испытывал.
– Никакой дополнительной подоплеки не было, источника мотивации хотя бы?
– Нет, ни в коем случае. Я вообще с большим уважением отношусь к Игорю Николаевичу, благодарен ему за те два года, которые провел под его руководством в команде, – сказал нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин.
