«Нефтехимик» и Деа расторгли контракт. У канадского форварда 1+2 за 16 игр сезона при полезности «минус 12»

«Нефтехимик» объявил об уходе канадца Жана-Себастьяна Деа.

Клуб из Нижнекамска и 31-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.

Деа перешел в «Нефтехимик » по ходу сезона-2023/24, провел за команду 102 матча и набрал 45 (24+21) очков.

В нынешнем сезоне FONBET КХЛ в активе Деа – 3 (1+2) балла в 16 матчах при полезности «минус 12». Подробная статистика выступлений бывшего хоккеиста «Металлурга» доступна здесь .