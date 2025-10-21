«Нефтехимик» и Деа расторгли контракт. У канадского форварда 1+2 за 16 игр сезона при полезности «минус 12»
«Нефтехимик» объявил об уходе канадца Жана-Себастьяна Деа.
Клуб из Нижнекамска и 31-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.
Деа перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2023/24, провел за команду 102 матча и набрал 45 (24+21) очков.
В нынешнем сезоне FONBET КХЛ в активе Деа – 3 (1+2) балла в 16 матчах при полезности «минус 12». Подробная статистика выступлений бывшего хоккеиста «Металлурга» доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Нефтехимика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости