  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»
4

Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»

Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» от «Салавата Юлаева».

«Салават» дома обыграл «Трактор» (3:2) в матче FONBET КХЛ.

– Что сказать о матче? Вы сами все видели!

– В чем отличия между играми этих соперников в Челябинске и в Уфе? Почему теперь «Трактор» был не похож на себя?

– В этом матче у нас что‑то не получилось.

Не могу не сказать, что вратарь «Салавата Юлаева» [Семен Вязовой] совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты матча. К примеру, когда счет на табло был 2:0 и Михаил Григоренко имел отличный момент – вратарь соперника выручил. То же самое могу сказать про бросок Джошуа Ливо.

Когда мы забросили две шайбы, то имели еще моменты. Но довести до овертайма не смогли. Отличие и в том, что в этом матче обе команды были больше нацелены на игру в атаке. Соперник смог сегодня найти путь к победе, а мы – нет.

– Можно ли сказать, что «Трактору» сегодня не хватило активности и агрессии?

– Если вы посмотрите на количество голевых моментов, то там почти равенство. Так что в этом мы не уступили. Но факт в том, что соперник своими бросками воспользовался грамотно, в отличие от нас.

И соглашусь, что мы не были столь активны в атаке. Так бывает, что на бумаге матч выглядит равно, а по сути – нет, – сказал главный тренер «Трактора» Гру.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoБенуа Гру
logoМатч ТВ
logoСемен Вязовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Спартак» против «Шанхая», «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
232сегодня, 17:42Live
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
17сегодня, 16:25
18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
22сегодня, 15:59
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом», «Флорида» – с «Бостоном», «Коламбус» против «Далласа», «Юта» примет «Колорадо»
3434 минуты назад
КХЛ. «Спартак» против «Шанхая», «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
232сегодня, 17:42Live
Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
3сегодня, 17:38
Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»
24сегодня, 16:49
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
17сегодня, 16:25
18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
22сегодня, 15:59
Разин о Новосибирске: «Здесь ужасные пробки, поэтому без раскатки обошлись. Тяжело входили в игру с «Сибирью», но два очка есть два очка»
12сегодня, 15:41
Татьяна Тарасова: «Фильм про отца давно пора сделать. Этот человек создал наш советский хоккей»
17сегодня, 15:32
«Нефтехимик» и Деа расторгли контракт. У канадского форварда 1+2 за 16 игр сезона при полезности «минус 12»
5сегодня, 15:06
«Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме – 2:1. У клуба 8 побед в 9 последних матчах
18сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»
25 минут назад
Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»
37 минут назад
Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»
151 минуту назад
Бойков о Канаде: «Первые два года все было очень круто, хотел остаться навсегда. Потом страна начала меняться, не будем заходить в политику, но стало некомфортно»
сегодня, 17:58
В матче «Калгари» – «Виннипег» на кубе показали бейсбольный матч – «Торонто Блю Джейс» вышли в финал MLB впервые с 1993 года
сегодня, 17:20
Плющев о лидерстве «Локомотива» на Западе: «Моральный климат нормальный, взаимодействия игроков и тренеров на должном уровне. Кубок Гагарина? У нас в лиге 15 претендентов, как заявляют руководители»
1сегодня, 16:35
Разин про 2:1 с «Сибирью»: «Сегодня «Металлург» более сконцентрировано сыграл в защите. С «Нефтехимиком» была расхлябанность – пропускали много контратак»
сегодня, 16:06
Буцаев об 1:2 от «Металлурга»: «Очко дорого стоит в плане психологии. «Сибирь» показала, что она может и на что она способна»
1сегодня, 15:50
Ткачев забил во 2-м матче подряд – до этого голов не было. Форвард «Металлурга» – лучший ассистент лиги с 19 передачами
1сегодня, 15:23
Козырев о 4:1: «Северсталь» была удачливее. «Адмирал» – сильная организованная команда, интересный матч»
сегодня, 14:44