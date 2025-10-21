Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»

Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» от «Салавата Юлаева».

«Салават» дома обыграл «Трактор» (3:2) в матче FONBET КХЛ.

– Что сказать о матче? Вы сами все видели!

– В чем отличия между играми этих соперников в Челябинске и в Уфе? Почему теперь «Трактор» был не похож на себя?

– В этом матче у нас что‑то не получилось.

Не могу не сказать, что вратарь «Салавата Юлаева » [Семен Вязовой ] совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты матча. К примеру, когда счет на табло был 2:0 и Михаил Григоренко имел отличный момент – вратарь соперника выручил. То же самое могу сказать про бросок Джошуа Ливо.

Когда мы забросили две шайбы, то имели еще моменты. Но довести до овертайма не смогли. Отличие и в том, что в этом матче обе команды были больше нацелены на игру в атаке. Соперник смог сегодня найти путь к победе, а мы – нет.

– Можно ли сказать, что «Трактору» сегодня не хватило активности и агрессии?

– Если вы посмотрите на количество голевых моментов, то там почти равенство. Так что в этом мы не уступили. Но факт в том, что соперник своими бросками воспользовался грамотно, в отличие от нас.

И соглашусь, что мы не были столь активны в атаке. Так бывает, что на бумаге матч выглядит равно, а по сути – нет, – сказал главный тренер «Трактора » Гру.