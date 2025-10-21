Татьяна Тарасова: «Фильм про отца давно пора сделать. Этот человек создал наш советский хоккей»

Татьяна Тарасова хотела бы увидеть фильм о своем отце Анатолии Тарасове.

«Конечно, хотела бы увидеть фильм про отца. Думаю, что уже давно пора его сделать, потому что это выдающийся человек, который создал наш советский хоккей», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Тарасов с 1946 по 1975 год был главным тренером московского ЦСКА . Он возглавлял сборную СССР 14 лет (1958-1960, 1962-1972). В 1997 году тренер был введен в первый состав Зала славы ИИХФ.