МЧМ-2023. Утешительный раунд. Латвия против Австрии

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В утешительном раунде встретятся сборные Австрии и Латвии, занявшие последние места в своих группах. Команды выявляли лучшего в серии из трех игр.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Утешительный раунд

Латвия U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
2 января, 17.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Австрия U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
4 января, 18.00, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Латвия U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
5 января, 18.00, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

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