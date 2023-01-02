МЧМ-2023. Утешительный раунд. Латвия против Австрии

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В утешительном раунде встретятся сборные Австрии и Латвии, занявшие последние места в своих группах. Команды выявляли лучшего в серии из трех игр.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Утешительный раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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