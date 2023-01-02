МЧМ-2023. Утешительный раунд. Латвия против Австрии
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
В утешительном раунде встретятся сборные Австрии и Латвии, занявшие последние места в своих группах. Команды выявляли лучшего в серии из трех игр.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
МЧМ-2023
Утешительный раунд
- Дата проведения
- 2 января, 17.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 4 января, 18.00, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 5 января, 18.00, «Scotiabank Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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