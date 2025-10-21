Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»
Подколзин тренируется в одном звене с Макдэвидом и Драйзайтлем.
Этой ночью «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний российский нападающий Василий Подколзин принимает участие в тренировке «Ойлерс» в первом звене, его партнеры – Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
Подколзин набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах сезона-2025/26. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Клэр Ханны в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости