Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»

Подколзин тренируется в одном звене с Макдэвидом и Драйзайтлем.

Этой ночью «Эдмонтон » в гостях сыграет с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ .

24-летний российский нападающий Василий Подколзин принимает участие в тренировке «Ойлерс» в первом звене, его партнеры – Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль .

Подколзин набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах сезона-2025/26. Его подробная статистика – здесь .