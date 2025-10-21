Быков о Захаркине в СКА: «Настоящий профессионал. С ним клуб сможет завоевать Кубок Гагарина»
Вячеслав Быков заявил, что с Игорем Захаркиным СКА может взять Кубок Гагарина.
Бывший ассистент главного тренера сборной России занимает пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин брал Кубок Гагарина в СКА (сезон-2014/15) в статусе старшего тренера.
«Игорь Захаркин, мой давний коллега, является настоящим профессионалом.
Вместе с ним СКА сможет выйти на новый уровень и завоевать главный трофей. Естественно, я говорю про Кубок Гагарина», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
