«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.
Команда тренера Виктора Козлова дома победила «Трактор» (3:2) в матче FONBET КХЛ.
Уфимцы выиграли впервые за шесть матчей, набрали 10 очков в 16 встречах и остаются на последнем месте в Восточной конференции.
«Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Команда Бенуа Гру идет 5-й на Востоке, имея 20 баллов после 18 игр.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости