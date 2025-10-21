«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке

«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.

Команда тренера Виктора Козлова дома победила «Трактор » (3:2) в матче FONBET КХЛ.

Уфимцы выиграли впервые за шесть матчей, набрали 10 очков в 16 встречах и остаются на последнем месте в Восточной конференции.

«Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Команда Бенуа Гру идет 5-й на Востоке, имея 20 баллов после 18 игр.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ