В матче «Калгари» – «Виннипег» на кубе показали бейсбольный матч – «Торонто Блю Джейс» вышли в финал MLB впервые с 1993 года

На кубе в матче «Калгари» – «Виннипег» показали бейсбольный матч.

Бейсболисты «Торонто Блю Джейс» вышли в финал MLB – канадцы пробились туда впервые с 1993 года, обыграв «Сиэтл Маринерс» со счетом 4:3 в решающей седьмой игре.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Калгари » – «Виннипег » (1:2) на кубе на Scotiabank Saddledome показывали моменты бейсбольного матча.

Отметим, что в день шестой игры бейсбольной серии в НХЛ «Торонто» принимал «Сиэтл» (3:4). Гости приехали на матч в форме коллег из «Маринерс». «Блю Джейс» обратились к канадскому хоккеисту «Сиэтла» Шейну Райту, родившемуся в пригороде Торонто: «Между нами, мы знаем, как тяжело тебе было надевать эту футболку. Считай это приглашением сделать первый бросок в следующем сезоне. С любовью, «Торонто Блю Джейс» 💙🇨🇦».