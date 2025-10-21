Хилл травмировался в игре «Вегаса» с «Каролиной». Голкипер провел на льду 9:54
Эдин Хилл травмировался в игре «Вегаса» с «Каролиной».
Голкипер покинул площадку с помощью партнеров, проведя на льду 9 минут и 54 секунды. Травма произошла без контакта с кем-либо из игроков.
Заменивший стартового вратаря Акира Шмид отразил 22 из 23 бросков и помог «Вегасу» победить (4:1).
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Хилл провел 5 матчей и одержал 3 победы, отражая в среднем 88,8 бросков при коэффициенте надежности 2,73.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
