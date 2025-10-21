15

«Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме – 2:1. У клуба 8 побед в 9 последних матчах

«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей в овертайме (2:1). Решающую шайбу забросил Владимир Ткачев.

Для магнитогорцев это восьмая победа в девяти последних играх. Команда Андрея Разина лидирует в Восточной конференции, набрав 30 очков за 18 игр.

«Сибирь» осталась на десятом месте Востока. В их активе 15 очков после 16 матчей.

Следующий матч «Металлург» проведет на выезде 23 октября с «Нефтехимиком», «Сибирь» в тот же день примет «Салават Юлаев».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
