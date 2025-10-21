Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
«Салават Юлаев» на своем льду выиграл у «Трактора» со счетом 3:2 в матче FONBET КХЛ.
– Важная победа для нас, мы давно не выигрывали. И с каким характером, как самоотверженно ребята провели сегодня матч! Это вызывает только гордость.
Атмосфера на арене шикарная. Нас очень здорово поддерживали. Даже когда в конце мы отстаивали свои ворота, то это нам очень сильно помогло в ключевой момент.
– Вы сказали, что потеряли сегодня троих игроков. Какие подробности?
– Завтра с утра будет обследование, и мы поймем, насколько их потеряли.
– Это Хворов, Алалыкин и…
– И завтра узнаем. Пока не назову фамилии.
– Почему Александр Хохлачев пропустил оба матча с «Трактором»? Он не очень подходит для игры против этой команды?
– У нас изначально был договор перед Челябинском – мы с ним поговорили, и я его попросил сделать акцент на тренировочном процессе, чтобы он лучше набрал форму. Только из‑за этого он не играл.
Но сейчас у нас такая ситуация, что, возможно, Хохлачев и сыграет в следующем матче. Мы экстренно внесем коррективы в этот его срок подготовки.
– Если вылетят еще трое, то в лазарете будет сразу 10 человек. Почему такая лавина?
– Шайба в палец попала. Или человек в борт влетел. Это не то, что наши ребята где‑то перегружены. Бывает такое. Вижу это как совпадение, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.