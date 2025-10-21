Козырев о 4:1: «Северсталь» была удачливее. «Адмирал» – сильная организованная команда, интересный матч»
Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Адмиралом».
Клуб из Череповца оказался сильнее в гостевой игре со счетом 4:1.
– Сегодня был интересный матч. «Адмирал» – организованная сильная команда. В этом матче мы были удачливее.
– Вам удалось лишить «Адмирал» одного из преимуществ – скоростных атак. Была такая установка: очень вязко играть в защите, в средней зоне?
– Да, вы правильно разгадали наш план, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Тамбиев об 1:4 с «Северсталью»: «Весь живот Скотникову обстреляли, как побеждать без голов? Лидеры обязаны реализовать моменты – посылаю месседж, чтобы ребята прочитали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости