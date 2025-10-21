  • Спортс
0

Козырев о 4:1: «Северсталь» была удачливее. «Адмирал» – сильная организованная команда, интересный матч»

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Адмиралом».

Клуб из Череповца оказался сильнее в гостевой игре со счетом 4:1.

– Сегодня был интересный матч. «Адмирал» – организованная сильная команда. В этом матче мы были удачливее.

– Вам удалось лишить «Адмирал» одного из преимуществ – скоростных атак. Была такая установка: очень вязко играть в защите, в средней зоне?

– Да, вы правильно разгадали наш план, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Северстали»
