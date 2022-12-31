Макдэвид первым после Гретцки и Лемье набрал 140+ очков за второй календарный год кряду

Теги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид повторил достижения Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

25-летнему капитану «Эдмонтона» удалось достичь планки в виде 140+ набранных очков в 2022 году. То же самое Макдэвид делал и в 2021-м.

В прошлый раз демонстрировать подобный уровень в течение двух календарных лет подряд удавалось кому-либо в 1988-м и 1989-м. Тогда такую результативность показывали Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

«У Макдэвида 72 очка в 37 играх, он может выбить 160 🤪. Последний, кто достиг этого, – Лемье». Лебрюн о Конноре

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5 комментариев

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e1ther - e1ther
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Как там это,кому нужны эти мнимые достижения,че там по КС?) ахахаха
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ɔculpa
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Ну по таланту Макдак и не уступает этим ребятам, мне кажется. Интрига в том, сумеет ли он выиграть чашку. И ещё в том, как он приспособится к четвёртому десятку, когда начнёт проседать в скорости.
+3
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Артем Ивашкин
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И это в слабом Эдмонтоне, который до эпохи Макдэвида не мог пробиться в плей-офф дохулиард лет.

Холл, РНХ, Якупов, Эберле не показывали таких цифр.
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ARoman91
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Лучший хоккеист мира
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paradose
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Псих.
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