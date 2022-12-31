Макдэвид первым после Гретцки и Лемье набрал 140+ очков за второй календарный год кряду

повторил достижения и Марио Лемье.

25-летнему капитану « » удалось достичь планки в виде 140+ набранных очков в 2022 году. То же самое Макдэвид делал и в 2021-м.

В прошлый раз демонстрировать подобный уровень в течение двух календарных лет подряд удавалось кому-либо в 1988-м и 1989-м. Тогда такую результативность показывали Уэйн Гретцки и .

«У Макдэвида 72 очка в 37 играх, он может выбить 160 🤪. Последний, кто достиг этого, – Лемье». Лебрюн о Конноре