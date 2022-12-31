Макдэвид набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года (Лемье – в 25-й, Ягр – в 34-й)

набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года.

Капитан « » набрал 5 (1+4) баллов в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (7:2). У него 72 (32+40) очка в 37 играх.

Макдэвид достиг отметки 70 очков быстрее всех за последние 27 лет.

В сезоне-1995/96 набрал 70-е очко в 25-м матче сезона (и повторил рекорд лиги Уэйна Гретцки на этом отрезке, 1983/84 и 1984/85), – в 34-м.

Лидеры « » в итоге заняли первые два места в гонке лучших бомбардиров (Лемье – 161 очко в 70 играх, Ягр – 149 в 82).

Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх