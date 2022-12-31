Макдэвид набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года (Лемье – в 25-й, Ягр – в 34-й)

Теги Питтсбург Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года.

Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (7:2). У него 72 (32+40) очка в 37 играх. 

Макдэвид достиг отметки 70 очков быстрее всех за последние 27 лет.

В сезоне-1995/96 Марио Лемье набрал 70-е очко в 25-м матче сезона (и повторил рекорд лиги Уэйна Гретцки на этом отрезке, 1983/84 и 1984/85), Яромир Ягр – в 34-м. 

Лидеры «Питтсбурга» в итоге заняли первые два места в гонке лучших бомбардиров (Лемье – 161 очко в 70 играх, Ягр – 149 в 82). 

Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

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14 комментариев

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Osik92
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Ответ ovcov8
Босси бы все переписал, а не Лемье
Боссии 69 шайб максимум забил и он снайпер а не бомбардиром был
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e1ther - e1ther
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Ответ Achilles 21
он всегда статодрочером в регулярке был)))))))
ну что ж ты,сейчас это к Макдаку та не приписываешь?)вера в аналитику не позволяет?)
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Achilles 21
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Ответ e1ther - e1ther
как неожиданно,но вдруг очки Овечкина,заиграли новыми красками?)
он всегда статодрочером в регулярке был)))))))
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e1ther - e1ther
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Ответ Achilles 21
вот, вот, овечкин тому показатель))))))))
как неожиданно,но вдруг очки Овечкина,заиграли новыми красками?)
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Achilles 21
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Ответ e1ther - e1ther
Кому нужна эта стата в регулярках?)))
вот, вот, овечкин тому показатель))))))))
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Vitto
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Ответ ovcov8
Босси бы все переписал, а не Лемье
А перепишет овца...
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Quintin07
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Ответ e1ther - e1ther
70 очков в 25 играх,это ,конечно, не понятно,как
это же незаконно!)
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e1ther - e1ther
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Ответ ovcov8
После 40 игр будет 80+
Кому нужна эта стата в регулярках?)))
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ovcov8
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После 40 игр будет 80+
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ovcov8
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Ответ Gepard_GRIN
Здоровье подкачало Лемье, переписал бы большую часть рекордов НХЛ, в том числе и по голам, и по очкам.
Босси бы все переписал, а не Лемье
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Кино Музыка
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Лемье и Гретцки это что-то за гранью. Но Марио было сложней, набирал очки не в такой сильной команде и с более сильными соперниками.
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Gepard_GRIN
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Здоровье подкачало Лемье, переписал бы большую часть рекордов НХЛ, в том числе и по голам, и по очкам.
+11
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Orion_17
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дааааа, Лемье насиловал лигу в циничной форме))
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e1ther - e1ther
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70 очков в 25 играх,это ,конечно, не понятно,как
+8
-3
+5
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