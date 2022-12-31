Макдэвид, Джек Хьюз и Раанта – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Каролина Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Антти Раанта Джек Хьюз Хоккей

Коннор Макдэвид, Джек Хьюз и Антти Раанта – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 5 (1+4) очками в матче с «Сиэтлом» (7:2). 

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с дублем в ворота «Питтсбурга» (4:2). 

Третья звезда – вратарь «Каролины» Антти Раанта, сыгравший на ноль в матче с «Флоридой» (4:0) при 19 отраженных бросках. Финн сделал второй шатаут подряд. 

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