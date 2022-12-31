Макдэвид, Джек Хьюз и Раанта – звезды дня в НХЛ

Коннор Макдэвид, Джек Хьюз и Антти Раанта – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан « » с 5 (1+4) очками в матче с «Сиэтлом» (7:2).

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Питтсбурга» (4:2).

Третья звезда – вратарь «Каролины» Антти Раанта, сыгравший на ноль в матче с «Флоридой» (4:0) при 19 отраженных бросках. Финн сделал второй шатаут подряд.