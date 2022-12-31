У Макдэвида 8 игр с 5+ очками за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков наряду с Малкиным

повторил рекорд среди действующих игроков НХЛ по играм с 5+ очками.

Капитан « » набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата против «Сиэтла» (7:2).

Это 8-й матч в его карьере с 5+ очками и первый – с февраля 2021 года. Макдэвид делит первое место среди действующих игроков по этому показателю с из « ».

Второе место делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Брэд Маршанд («Бостон») и Сидни Кросби («Питтсбург») – по 6.

В топ-6 в истории входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Стив Айзерман, Яри Курри и Марсель Дионн (по 16).

По числу таких матчей для игроков в возрасте до 26 лет Макдэвид вышел на 8-е место. Его опережают Гретцки (71), Лемье (29), Дэйл Хаверчак и Брайан Троттье (по 11), Айзерман и Пол Коффи (по 10), Курри (9).

Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх