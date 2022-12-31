Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач. У Кучерова – 38, у Карлссона – 37

Коннор Макдэвид первым в сезоне сделал 40 передач, у – 38.

Капитан «Эдмонтона» сегодня набрал 5 очков в матче с «Сиэтлом», забросив шайбу и сделав 4 результативные передачи (все – первые).

На его счету стало 72 (32+40) очка в 37 играх.

Канадец первым в этом сезоне НХЛ сделал 40 передач. На втором месте среди лучших ассистентов идет форвард « » Никита Кучеров (38 в 34 играх), на третьем – защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (37 в 37).

Четвертое место делят форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и защитник «Виннипега» Джош Моррисси (у обоих 36 в 36).

Шестой текущий результат у форварда « » (32 в 37). Все остальные игроки имеют менее 30 передач.