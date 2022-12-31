Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач. У Кучерова – 38, у Карлссона – 37

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Артемий Панарин Никита Кучеров Виннипег Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Джош Моррисси Хоккей

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач, у Никиты Кучерова – 38.

Капитан «Эдмонтона» сегодня набрал 5 очков в матче с «Сиэтлом», забросив шайбу и сделав 4 результативные передачи (все – первые). 

На его счету стало 72 (32+40) очка в 37 играх. 

Канадец первым в этом сезоне НХЛ сделал 40 передач. На втором месте среди лучших ассистентов идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (38 в 34 играх), на третьем – защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (37 в 37).

Четвертое место делят форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и защитник «Виннипега» Джош Моррисси (у обоих 36 в 36).

Шестой текущий результат у форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина (32 в 37). Все остальные игроки имеют менее 30 передач. 

4 комментария

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Александр Филиппов
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Инопланетянин.
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Deathspell Omega
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Почти по два очка за игру идет...
Сохранит ли темп такой после нового года?
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Белый офицер
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А кто то сомневался?!
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АРХАТ
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Если бы в НХЛ была награда "камбэк года" (как в НФЛ), то Карлуша главный соискатель.
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