«У Макдэвида 72 очка в 37 играх, он может выбить 160 🤪. Последний, кто достиг этого, – Лемье». Лебрюн о Конноре

Пьер Лебрюн отметил, что выходит на уровень Марио Лемье.

Известный инсайдер, журналист TSN и колумнист The Athletic поделился мыслями о высокой результативности капитана « ».

«У Макдэвида 72 очка в 37 матчах, этот темп позволяет выбить 160 🤪.

Последним игроком, достигавшим уровня 160 очков, был со 161 баллом в сезоне-1995/96», – написал Лебрюн.

На счету 25-летнего нападающего «Ойлерс» 32 гола и 40 результативных передач после 37 матчей в текущем чемпионате .

В сезоне-1995/96 форвард « » Марио Лемье 161 (69+92) очко в 70 играх регулярного чемпионата.