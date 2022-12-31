«У Макдэвида 72 очка в 37 играх, он может выбить 160 🤪. Последний, кто достиг этого, – Лемье». Лебрюн о Конноре
Пьер Лебрюн отметил, что Коннор Макдэвид выходит на уровень Марио Лемье.
Известный инсайдер, журналист TSN и колумнист The Athletic поделился мыслями о высокой результативности капитана «Эдмонтона».
«У Макдэвида 72 очка в 37 матчах, этот темп позволяет выбить 160 🤪.
Последним игроком, достигавшим уровня 160 очков, был Марио Лемье со 161 баллом в сезоне-1995/96», – написал Лебрюн.
На счету 25-летнего нападающего «Ойлерс» 32 гола и 40 результативных передач после 37 матчей в текущем чемпионате НХЛ.
В сезоне-1995/96 форвард «Питтсбурга» Марио Лемье 161 (69+92) очко в 70 играх регулярного чемпионата.
1-ый столбец – возраст
2-ой средняя результативность Марио Лемье
3-ий средняя результативность Коннора Макдэвида
19 1.37 1.07
20 1.78 1.22
21 1.70 1.32
22 2.18 1.49
23 2.62 1.52
24 2.08 1.88
25 1.73 1.54
26 2.05 1.95
27 2.67