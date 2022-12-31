«У Макдэвида 72 очка в 37 играх, он может выбить 160 🤪. Последний, кто достиг этого, – Лемье». Лебрюн о Конноре

Теги Питтсбург Эдмонтон Марио Лемье НХЛ Пьер ЛеБрюн Коннор Макдэвид Хоккей

Пьер Лебрюн отметил, что Коннор Макдэвид выходит на уровень Марио Лемье.

Известный инсайдер, журналист TSN и колумнист The Athletic поделился мыслями о высокой результативности капитана «Эдмонтона».

«У Макдэвида 72 очка в 37 матчах, этот темп позволяет выбить 160 🤪.

Последним игроком, достигавшим уровня 160 очков, был Марио Лемье со 161 баллом в сезоне-1995/96», – написал Лебрюн.

На счету 25-летнего нападающего «Ойлерс» 32 гола и 40 результативных передач после 37 матчей в текущем чемпионате НХЛ.

В сезоне-1995/96 форвард «Питтсбурга» Марио Лемье 161 (69+92) очко в 70 играх регулярного чемпионата.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ale10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артем Ивашкин
Макдэвид в этом сезоне ещё и прибавил в защите. Постоянно возвращается к своим воротам. Играет в ПК
Не сколько в хоккее , сколько в величине как спортсмена и личности, а именно это определяет величие карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сравнение с Марио Лемье это несерьёзно.
1-ый столбец – возраст
2-ой средняя результативность Марио Лемье
3-ий средняя результативность Коннора Макдэвида
19 1.37 1.07
20 1.78 1.22
21 1.70 1.32
22 2.18 1.49
23 2.62 1.52
24 2.08 1.88
25 1.73 1.54
26 2.05 1.95
27 2.67
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Темп Марио был 2,3 очка за игру. У Макди и двух баллов нет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдула2
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно никаких 160 очков он не наберёт. Потолок 140 в нынешней НХЛ. Что будет фантастическим результатом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Скорин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Макдэвид хороший игрок. На сегодня в 524 играх сделал 498 передач и забил 271 шайбу. По шайбам это 12 место в истории НХЛ у игроков до 30 лет. А в десятке, что ни фамилия, то игроки с большой буквы(Меттьз пока ещё не дотягивает он десятый, как и Фил Эспозито). 600 очков Коннор набрал быстрее всех действующих игроков за 421 матч, Кросби за 430, Овечкин за 464 игры. Что дальше, покажет хоккей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Ивашкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Макдэвид в этом сезоне ещё и прибавил в защите. Постоянно возвращается к своим воротам. Играет в ПК
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОттоДракула
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мак крутой, конечно, глупо это отрицать, но при всех его достоинствах до Лемье ему далеко.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
МакДи внеземной, это понятно всем, кроме мелочных, завистливых хейтерков.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий