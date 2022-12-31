Макдэвид о 5 очках в матче с «Сиэтлом»: «Просто стараюсь помочь «Эдмонтону» побеждать. За это мне и платят»

высказался о своих 5 (1+4) очках в матче с «Сиэтлом».

« » одержал победу над «Кракеном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я все время работаю над своей игрой, всегда стараюсь стать лучше. Некоторые игры складываются удачно, некоторые – нет. Такова природа этой лиги.

Я просто стараюсь помочь команде побеждать. За это мне и платят», – сказал капитан «Ойлерс».

Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх