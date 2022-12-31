Макдэвид о 5 очках в матче с «Сиэтлом»: «Просто стараюсь помочь «Эдмонтону» побеждать. За это мне и платят»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о своих 5 (1+4) очках в матче с «Сиэтлом». 

«Эдмонтон» одержал победу над «Кракеном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

«Я все время работаю над своей игрой, всегда стараюсь стать лучше. Некоторые игры складываются удачно, некоторые – нет. Такова природа этой лиги. 

Я просто стараюсь помочь команде побеждать. За это мне и платят», – сказал капитан «Ойлерс». 

Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

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3 комментария

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Pink Floyd1276
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Ответ Ivan Sergeev
Но в плов скорее всего не выйдет. Там Колорадо, Калгари, Сиэтл и Сент-Луис явно лучше будут.
Колорадо и Сент-Луис им до лампочки - они в другом дивизионе.
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Ivan Sergeev
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Но в плов скорее всего не выйдет. Там Колорадо, Калгари, Сиэтл и Сент-Луис явно лучше будут.
0
0
0
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Кино Музыка
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Что есть то есть. Отрабатывает контракт на 100.
+3
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+3
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