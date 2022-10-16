Владелец «Миннесоты» не хочет, чтобы Капризов возвращался в Россию летом: «Сделаем все, чтобы он захотел остаться»

Владелец «Миннесоты» не хочет, чтобы ездил в Россию следующим летом.

В середине июля стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США. В начале августа он прилетел в Миннесоту из России. Сообщалось, что он вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Капризовым военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение.

Крэйг Липолд ответил на вопрос о том, попросит ли нападающего не возвращаться в Россию после сезона-2022/23.

«Мы сделаем все, чтобы он захотел остаться, и, надеюсь, его семья приедет сюда, но сейчас этого нет в нашем поле зрения. Вероятно, эта задача находится на чьем-то радаре, но не на моем.

Но мы определенно хотели бы оставить его здесь, чтобы нам не пришлось заниматься этим вопросом следующим летом», – сказал Липолд.

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