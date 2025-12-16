Фетисов не принял бы приглашение на Олимпиаду: «Мне было бы неинтересно. На что там смотреть, на дискриминацию нашей великой страны?»

Вячеслав Фетисов: на что смотреть на Олимпиаде? На дискриминацию нашей страны?.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не принял бы приглашение на Олимпийские игры-2026.

«Я бы не принял приглашение посетить Олимпиаду. Мне было бы неинтересно.

На что там смотреть, на дискриминацию нашей великой страны? Я вырос на олимпийских принципах и знаю, что такое Олимпиада», – сказал Фетисов.