Люзенков о 4:2 с «Авангардом»: «Хорошо, что выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергии. «Сибирь» здорово блокировала броски»

Тренер «Сибири» высказался о победе над «Авангардом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков подвел итоги игры с «Авангардом » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:2).

«Очень серьезный соперник – везде играет в давление. Мы к этому готовились. Хорошо, что ребята выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергии.

Здорово блокировали броски, это важный компонент, преодолели отметку 20 по этому показателю», – сказал Люзенков.