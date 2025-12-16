  • Спортс


Люзенков о 4:2 с «Авангардом»: «Хорошо, что выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергии. «Сибирь» здорово блокировала броски»

Тренер «Сибири» высказался о победе над «Авангардом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итоги игры с «Авангардом» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:2).

«Очень серьезный соперник – везде играет в давление. Мы к этому готовились. Хорошо, что ребята выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергии.

Здорово блокировали броски, это важный компонент, преодолели отметку 20 по этому показателю», – сказал Люзенков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
