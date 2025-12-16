Жирков о возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ – борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»
Юрий Жирков: возможно, КХЛ в чем-то сложнее, чем НХЛ.
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.
Думаю, Александр сам решит, как ему лучше. Как раз последний год контракта с «Вашингтоном», посмотрим.
Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ, например, борьбы много», – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
