Жирков о возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ – борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»

Юрий Жирков: возможно, КХЛ в чем-то сложнее, чем НХЛ.

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина в Россию.

Думаю, Александр сам решит, как ему лучше. Как раз последний год контракта с «Вашингтоном», посмотрим.

Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ , например, борьбы много», – сказал Жирков.