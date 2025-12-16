  • Спортс
Жирков о возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ – борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»

Юрий Жирков: возможно, КХЛ в чем-то сложнее, чем НХЛ.

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

Думаю, Александр сам решит, как ему лучше. Как раз последний год контракта с «Вашингтоном», посмотрим.

Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ, например, борьбы много», – сказал Жирков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
