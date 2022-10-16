Флери о свисте фанов «Миннесоты»: «Я их не упрекаю. Сам бы себя освистал. Четвертый гол «Кингс» вышел чертовски глупым»
Марк-Андре Флери с пониманием относится к свисту болельщиков «Миннесоты».
Сегодня команда проиграла «Лос-Анджелесу» (6:7) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В первой игре «Уайлд» уступили «Рейнджерс» (3:7).
Оба матча команда проводила дома.
Флери в этих 2 играх пропустил 11 шайб после 49 бросков (77,6% сэйвов, коэффициент надежности 8,37). Во втором матче он был заменен после 4-й пропущенной шайбы (10 сэйвов после 14 бросков).
«Я их не упрекаю. Я и сам бы себя освистал. Я не был хорош. Мне жаль болельщиков, жаль моих партнеров. Я должен быть лучше.
Четвертый гол вышел чертовски глупым. Я просто смотрел, что происходит на льду, шайба была далеко от меня. Потом случился бросок, и я увидел шайбу уже в воротах. Глупо получилось», – сказал вратарь «Уайлд».
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