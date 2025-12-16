Кравец после 4:1 с «Автомобилистом»: «Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф. Поздравляю Казахстан с Днем независимости»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Автомобилистом» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:1).
– Хочу поздравить Казахстан с Днем независимости, рады что мы сегодня победили. Понимали, что «Автомобилист» серьезная команда, ее обыграть непросто. Ребята проявили терпение, дисциплину в обороне. В третьем периоде было ненужное удаление. Потом вернулись и забили гол. Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф.
– Вам не показалось что пауза повлияла на состояние команд?
– Часть правды в этом есть. С другой стороны, ребята соскучились по игре.
– Вам помогло, что уезжало мало игроков в сборную?
– Мы тренировались командой. Для нас было важно отдохнуть и всем вместе поработать.
– Можно ли сказать, что «Автомобилист» удобный соперник для вас?
– Удобных соперников нет. Мы находим правильные решения и делаем правильную работу, поэтому есть победы, – сказал Кравец.
В данный момент «Барыс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 36 матчей.