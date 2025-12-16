  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец после 4:1 с «Автомобилистом»: «Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф. Поздравляю Казахстан с Днем независимости»
0

Кравец после 4:1 с «Автомобилистом»: «Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф. Поздравляю Казахстан с Днем независимости»

Михаил Кравец высказался о победе «Барыса» над «Автомобилистом».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Автомобилистом» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:1).

– Хочу поздравить Казахстан с Днем независимости, рады что мы сегодня победили. Понимали, что «Автомобилист» серьезная команда, ее обыграть непросто. Ребята проявили терпение, дисциплину в обороне. В третьем периоде было ненужное удаление. Потом вернулись и забили гол. Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф.

– Вам не показалось что пауза повлияла на состояние команд?

– Часть правды в этом есть. С другой стороны, ребята соскучились по игре.

– Вам помогло, что уезжало мало игроков в сборную?

– Мы тренировались командой. Для нас было важно отдохнуть и всем вместе поработать.

– Можно ли сказать, что «Автомобилист» удобный соперник для вас?

– Удобных соперников нет. Мы находим правильные решения и делаем правильную работу, поэтому есть победы, – сказал Кравец. 

В данный момент «Барыс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 36 матчей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoБарыс
logoМихаил Кравец
logoАвтомобилист
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» проиграл «Барысу», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва играет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
10 минут назадLive
Фетисов не принял бы приглашение на Олимпиаду: «Мне было бы неинтересно. На что там смотреть, на дискриминацию нашей великой страны?»
сегодня, 16:14
Ги Буше о 2:4 от «Сибири»: «Начали нормально, но потом нахватали удалений и потеряли инициативу. Мы недостаточно создали и не наработали на победу»
сегодня, 15:54
СКА объявил состав на «Богатырский матч» с «Шанхаем»: «До сечи час остался!»
сегодня, 15:42
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»
сегодня, 15:35
Валерий Каменский: «Плохо, что мы не играем на международной арене. Но есть время развивать хоккей внутри страны с белорусскими, казахскими и китайскими друзьями
сегодня, 15:28
Ларионов пропустит игру с «Шанхаем» по состоянию здоровья. Бабенко будет и. о. главного тренера СКА
сегодня, 15:03
Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»
сегодня, 14:25
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 14:00Реклама
Вячеслав Фетисов: «Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей. Желаю удачи Корешкову и клубу»
сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА выиграл три матча подряд. Дальше – игра с «Локомотивом»
7 минут назад
Плющев о Кубке Первого канала: «Для специалистов большого восхищения не было. Казахстану надо сделать выводы – сколько можно заниматься чепухой»
15 минут назад
Жирков о возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ – борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»
42 минуты назад
Люзенков о 4:2 с «Авангардом»: «Хорошо, что выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергии. «Сибирь» здорово блокировала броски»
56 минут назад
«Автомобилист» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 1:4 от «Барыса». Дальше – игра с минским «Динамо»
сегодня, 16:23
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Авангардом»
сегодня, 15:11
«Лада» выплатила Лоуренсу 6,2 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)
сегодня, 14:52
Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду. Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Степана будет мальчик
сегодня, 14:40Видео
Дмитрий Васильев: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»
сегодня, 14:11
«Нефтехимик» поместил Капустина в список отказов (Metaratings)
сегодня, 13:58