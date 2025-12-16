Кравец после 4:1 с «Автомобилистом»: «Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф. Поздравляю Казахстан с Днем независимости»

Михаил Кравец высказался о победе «Барыса» над «Автомобилистом».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Автомобилистом» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:1).

– Хочу поздравить Казахстан с Днем независимости, рады что мы сегодня победили. Понимали, что «Автомобилист» серьезная команда, ее обыграть непросто. Ребята проявили терпение, дисциплину в обороне. В третьем периоде было ненужное удаление. Потом вернулись и забили гол. Это всего лишь одна победа, ее недостаточно для попадания в плей‑офф.

– Вам не показалось что пауза повлияла на состояние команд?

– Часть правды в этом есть. С другой стороны, ребята соскучились по игре.

– Вам помогло, что уезжало мало игроков в сборную?

– Мы тренировались командой. Для нас было важно отдохнуть и всем вместе поработать.

– Можно ли сказать, что «Автомобилист» удобный соперник для вас?

– Удобных соперников нет. Мы находим правильные решения и делаем правильную работу, поэтому есть победы, – сказал Кравец.

В данный момент «Барыс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 36 матчей.