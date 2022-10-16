Зукарелло о 14 пропущенных голах «Миннесоты» в 2 матчах: «Иногда мы играем в обороне как гребаная юниорская команда»

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Матс Зукарелло критически оценил игру «Миннесоты» в обороне. 

Сегодня команда проиграла «Лос-Анджелесу» (6:7) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В первой игре «Уайлд» уступили «Рейнджерс» (3:7).

Оба матча команда проводила дома. 

«Нельзя рассчитывать на победу, если пропускаешь 14 голов в двух играх. Иногда мы играем в обороне как гребаная юниорская команда. 

Это касается всех. Нам всем нужно прибавлять», – сказал норвежский нападающий «Уайлд». 

«Миннесота» пропустила 14 шайб в 2 матчах на старте сезона. В ворота Флери было заброшено 11 из них, у него 77,6% сэйвов

 

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