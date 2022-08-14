Руссо о Капризове: «Кирилл был вовлечен в леденящую кровь политическую игру. «Миннесота» умоляла его поскорее ехать в США»

Журналист Майкл Руссо считает, что был вовлечен в политическую игру.

Форвард «Миннесоты» вернулся в США из России в начале августа.

«Возвращение Капризова в Миннесоту произошло на 5 недель раньше, чем он планировал изначально.

Пошли тревожные сообщения – сначала о том, что он якобы купил военный билет в 2017 году. Потом – что его отсрочка от военной службы истекла 30 июня.

На этом фоне «Уайлд», его агент и адвокаты в России вели усердную закулисную работу, чтобы вернуть его в США задолго до начала тренировочного лагеря.

Утверждения о том, что Капризов купил военный билет, по-видимому, опровергаются. Капризов является студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы, что позволяет ему получить отсрочку от армии.

Остается неясным, смог ли Капризов покинуть Россию, потому что получила для него рабочую визу (ранее сообщалось, что из-за проблем с ней Капризов не мог въехать в США – прим. Sports.ru), или же потому что его представители смогли продлить срок действия отсрочки.

Тем не менее, Кирилл был вовлечен в леденящую кровь политическую игру, в которой клуб практически не контролировал его будущее. Владелец Крейг Липолд и генменеджер публично заявили, что будут на нервах до тех пор, пока Капризов благополучно не вернется в США.

Как только было установлено, что Капризов может покинуть Россию, клуб умолял его не ждать, а ехать поскорее», – написал Руссо в колонке для The Athletic.