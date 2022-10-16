«Миннесота» пропустила 14 шайб в 2 матчах на старте сезона. В ворота Флери было заброшено 11 из них, у него 77,6% сэйвов

пропустила 14 шайб в 2 матчах на старте, в ворота Флери было заброшено 11 из них.

Сегодня команда проиграла (6:7) в рамках регулярного чемпионата . В первой игре «Уайлд» уступили (3:7).

Оба матча команда проводила дома.

Основной вратарь «Миннесоты» в этих 2 играх пропустил 11 шайб после 49 бросков (77,6% сэйвов, коэффициент надежности 8,37).

Во втором матче он был заменен после 4-й пропущенной шайбы (10 сэйвов после 14 бросков). Вступивший в игру Филип Густавссон отразил 17 бросков из 20.