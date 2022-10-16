«Миннесота» пропустила 14 шайб в 2 матчах на старте сезона. В ворота Флери было заброшено 11 из них, у него 77,6% сэйвов
«Миннесота» пропустила 14 шайб в 2 матчах на старте, в ворота Флери было заброшено 11 из них.
Сегодня команда проиграла «Лос-Анджелесу» (6:7) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В первой игре «Уайлд» уступили «Рейнджерс» (3:7).
Оба матча команда проводила дома.
Основной вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери в этих 2 играх пропустил 11 шайб после 49 бросков (77,6% сэйвов, коэффициент надежности 8,37).
Во втором матче он был заменен после 4-й пропущенной шайбы (10 сэйвов после 14 бросков). Вступивший в игру Филип Густавссон отразил 17 бросков из 20.
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