«Автомобилист» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 1:4 от «Барыса». Дальше – игра с минским «Динамо»

«Автомобилист» потерпел 4 поражения в 6 последних играх.

Сегодня команда Николая Заварухина уступила «Барысу » со счетом 1:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Клуб из Екатеринбурга занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 35 игр.

18 декабря «Автомобилист » встретится с минским «Динамо».