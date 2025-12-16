«Автомобилист» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 1:4 от «Барыса». Дальше – игра с минским «Динамо»
«Автомобилист» потерпел 4 поражения в 6 последних играх.
Сегодня команда Николая Заварухина уступила «Барысу» со счетом 1:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Клуб из Екатеринбурга занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 35 игр.
18 декабря «Автомобилист» встретится с минским «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
