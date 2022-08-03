Капризов прилетел в Миннесоту (Star Tribune)

Нападающий Кирилл Капризов прилетел в Миннесоту.

Об этом сообщает Star Tribune.

1 августа стало известно, что он добрался до США.

Сообщалось, что нападающий «Миннесоты» вернулся из России на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Кириллом военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение. Влияние на Капризова оказал и клуб , убеждавший его прилететь уже сейчас.

Капризову дважды отказали во въезде в США. Это может быть связано с отсутствием рабочей визы (Майкл Руссо)